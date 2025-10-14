Food: Gherardi (Confagricoltura), 'Informare consumatore per scelta consapevole'

"Come mondo agricolo siamo convinti che il concetto della dieta mediterranea rispecchi completamente il tema della sostenibilità che deve essere visto come un'opportunità, non come elemento penalizzante. Abbiamo bisogno di lavorare sulla consapevolezza del consumatore riguardo tutto ciò che si può fare dal punto di vista agricolo, in modo da dare un quadro completo di informazioni sulle quali potrà compiere le sue scelte finali". Lo ha detto all'Adnkronos Nicola Gherardi, componente di giunta di Confagricoltura, nell'ambito del XV edizione dello Human&Green Retail Forum.