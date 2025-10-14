Food: Mamo (Planet Life Economy Foundation), 'Algoritmo aiuta a identificare prodotti migliori'

"La grande distribuzione può svolgere un ruolo importantissimo nel diffondere la cultura di una sana e corretta alimentazione. Per rendere facile questo processo di sensibilizzazione è importante dare degli strumenti, stabilire un criterio e dare dei parametri precisi. Da questo punto di vista, la creazione di un algoritmo che aiuta nell'identificazione di quelli che sono i prodotti migliori, può essere una risorsa preziosa". Sono le dichiarazioni, Paolo Mamo, presidente Planet Life Economy Foundation ETS, alla XV edizione dello Human&Green Retail Forum 2025, presso la Fondazione Università degli Studi di Milano (UniMi).