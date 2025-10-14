circle x black
Cerca nel sito
 

Food: Mamo (Planet Life Economy Foundation), 'Algoritmo aiuta a identificare prodotti migliori'

14 ottobre 2025 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"La grande distribuzione può svolgere un ruolo importantissimo nel diffondere la cultura di una sana e corretta alimentazione. Per rendere facile questo processo di sensibilizzazione è importante dare degli strumenti, stabilire un criterio e dare dei parametri precisi. Da questo punto di vista, la creazione di un algoritmo che aiuta nell'identificazione di quelli che sono i prodotti migliori, può essere una risorsa preziosa". Sono le dichiarazioni, Paolo Mamo, presidente Planet Life Economy Foundation ETS, alla XV edizione dello Human&Green Retail Forum 2025, presso la Fondazione Università degli Studi di Milano (UniMi).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza