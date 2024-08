Forma Maris, workshop a Lecce e Porto Cesareo il 5 e il 6 settembre sul mondo subacqueo

Due giornate, il 5 e 6 settembre a Lecce e Porto Cesareo, dedicate al mondo subacqueo. Università del Salento in collaborazione con Fondazione Leonardo e Marina Militare, nell’ambito del programma ‘Civiltà del mare. Il subacqueo’, promuove il workshop 'Forma Maris - Sistemi per la conoscenza e la mappatura del mondo subacqueo'. Obiettivo: condividere metodologie e tecnologie per la ricerca e il monitoraggio del patrimonio sommerso culturale e naturale a diverse profondità, in ottica di tutela e valorizzazione.

Prima giornata aperta al pubblico, presso l’Auditorium Museo Castromediano a Lecce, con ricercatori ed esperti a confronto. Numerosi gli interventi in programma che racconteranno le esperienze sul campo, spaziando dalla ricerca e mappatura archeologica a quella degli habitat costieri fino all’impiego delle tecnologie aereo-subacquee. A fine giornata la premiazione del concorso video-fotografico ‘Mare sottosopra.

Racconti video e/o fotografici delle coste e dei mari del Salento’ per le scuole di II grado inferiori e superiori con inaugurazione della mostra e visita guidata al Museo Castromediano. In programma anche laboratori didattici di storia e archeologia del mare per bambini dai 6 ai 12 anni. Il 6, presso l’Amp Porto Cesareo, una giornata dedicata ai convegnisti con sperimentazione di percorsi subacquei e costieri.