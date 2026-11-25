Come si accompagna oggi una ragazza o un ragazzo di tredici anni a scoprire le proprie attitudini, e come si guida un maturando verso una scelta consapevole tra lavoro e università? È la domanda al centro della tavola rotonda “Orientare al futuro: competenze, territorio e nuove frontiere della professione del Geometra – CNGeGL e Mim a confronto sulle strategie educative per i tecnici del domani”. L’incontro si terrà giovedì 26 novembre, dalle 9.45 alle 10.45, in Sala Bellini, nell’ambito di Job & Orienta 2026, il salone nazionale dell’orientamento, della scuola, della formazione e del lavoro, in programma a Veronafiere fino al 28 novembre.

Al tavolo siederanno le istituzioni, la professione e la scuola: Paolo Biscaro, presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e vicepresidente Fondazione Geometri Italiani; Ettore Acerra, Direttore Generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell’Istruzione e del Merito; Paolo Borin, docente del corso di laurea LP-01 dell’Università di Brescia; Enrico Ballotari, docente di un istituto C.A.T. e orientatore; Stefania Be, dirigente dell’Istituto “Calabrese-Levi” di San Pietro in Cariano. Modera Nicola Turri, vicepresidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona.

Il confronto toccherà tre temi. Il primo è il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, alla luce della riforma degli istituti tecnici. Il secondo sono gli strumenti di orientamento messi a punto dalla Categoria per le diverse età: dal test attitudinale sviluppato con l’Università La Sapienza di Roma ai laboratori e ai giochi didattici per la scuola secondaria di primo grado, fino alle piattaforme basate sull’intelligenza artificiale per gli studenti delle superiori. Il terzo è la continuità della filiera formativa: dall’istituto tecnico C.A.T., che già prepara all’esercizio della professione, fino alla laurea triennale professionalizzante e abilitante LP-01 in “Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio”, un’opportunità in più per chi sceglie di proseguire gli studi. Una filiera che il Consiglio Nazionale ha rafforzato con il Protocollo d’intesa siglato con la Rete Nazionale degli istituti C.A.T.

“Orientare non significa reclutare: significa aiutare ogni studente a riconoscere le proprie attitudini e a scegliere con consapevolezza – dichiara Paolo Biscaro, presidente CNGeGL e vicepresidente Fondazione Geometri Italiani – per questo la Categoria ha costruito, insieme al mondo della scuola e dell’università, strumenti pensati per ogni fascia d’età, che mettiamo a disposizione del sistema educativo. Il confronto con il Ministero è per noi il luogo giusto per ragionare su come l’alleanza tra professioni, istituti tecnici e atenei possa diventare un modello di orientamento al servizio del Paese. Il territorio, la transizione ecologica e la sicurezza degli edifici chiedono tecnici preparati: costruire oggi la loro formazione è una responsabilità che sentiamo come nostra”.

Per tutta la durata della manifestazione, lo SPAZIO Geometra di Fondazione Geometri Italiani (padiglione 6, stand 170), allestito in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona, accoglierà studenti, docenti e famiglie con sessioni di orientamento e colloqui individuali su percorsi di studio, competenze e prospettive professionali. Spazio anche alle testimonianze di docenti e studenti dei corsi di laurea LP-01, che racconteranno in prima persona la loro esperienza.

“Job & Orienta è un’occasione importante per incontrare i giovani e far conoscere una professione che negli ultimi anni è cambiata profondamente – commenta Romano Turri, presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona –. Il nostro obiettivo è aiutare ragazze e ragazzi a conoscere tutte le possibilità, affinché possano scegliere il proprio futuro con maggiore consapevolezza”.