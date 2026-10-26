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Formazione, Università Campus Bio-Medico di Roma

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26 ottobre 2026 | 08.44
Redazione Adnkronos
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Università Campus Bio-Medico di Roma lancia Human, alla Nuvola 1400 studenti di Roma e Lazio si confrontano sulle professioni del futuro Più di 1400 studenti delle scuole superiori di Roma e Lazio si sono riuniti oggi al Roma Convention Center La Nuvola per partecipare all'evento intitolato, non a caso, HUMAN, più Idee, persone e innovazioni delle professioni del futuro, e realizzato dall'Università Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione con Skuola.net. Un'esperienza immersiva e interattiva per accompagnare i giovani alla scoperta delle trasformazioni che stanno ridisegnando il presente ma che aprono, allo stesso tempo, nuove prospettive per il futuro

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