circle x black
Cerca nel sito
 

Formenti: "Settore primo piano, in 2024 export industria diporto supera cantieristica mercantile"

"è finito il tempo di considerare la nautica come un settore di secondo piano"

Formenti:
11 dicembre 2025 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Nel 2024 è avvenuto un fatto: l’export dell’industria nautica da diporto - per la prima volta - ha superato quello della cantieristica mercantile, oltre a raggiungere record storici di fatturato e addetti. Il Ministro delle Politiche del mare, Musumeci, ricorda spesso che tutta la blue economy genera un milione di posti di lavoro: bene ad oggi, oltre 220.000 afferiscono alla filiera della nautica da diporto. Se mai fosse stato appropriato pensarlo (e noi non lo crediamo proprio), sicuramente è finito il tempo di considerare la nautica come un settore di secondo piano, non solo dell’industria, ma dell’economia italiana. Essere qui - oggi - ne è la dimostrazione plastica!". Ad affermarlo è il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti in occasione dell'Assemblea.

"Dico ciò anche rispetto ad alcune dichiarazioni di associazioni minori del trasporto passeggeri - che ho ascoltato in audizione in Commissione VIII del Senato - e che pretendono di comprimere il charter da diporto, sperando di trarne un vantaggio per sé stessi, completamente incuranti dell’interesse dell’intero Sistema Paese. Confido, anzi ne sono certo, che questo non sia l’approccio di politica economica, né della maggioranza, né dell’opposizione. Dopo i più che proficui incontri con il Mit - voglio ringraziare il Comandante Generale delle Capitanerie Ammiraglio Liardo e il Direttore Generale, Scarchilli - ma anche i confronti con il Ministero delle Politiche del Mare, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero degli Esteri, il Ministero del Turismo e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Ora mi aspetto, anzi ci aspettiamo, che la consapevolezza del valore del nostro settore pervada ogni livello dell’Amministrazione pubblica".

Anche in considerazione delle dimensioni raggiunte, sottolinea Formenti, "l’industria nautica ha temi in comune con il settore mercantile, compresa la trasversalità rispetto alle competenze di diversi Ministeri. Competenze che interessano anche Mef, Politiche Ue, Salute e Istruzione. Ringrazio quindi Confitarma e Assonave – e più in generale il Sistema Confindustria – per il proficuo e continuo lavoro di raccordo e confronto. Insieme rappresentiamo un’eccellenza assoluta, eppure questa eccellenza è minacciata da Paesi le cui normative sono più snelle, con bandiere nazionali decisamente più competitive, i cui sistemi industriali vengono sostenuti, e le politiche energetiche supportano la produzione in modo più efficace".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nautica export industria da diporto cantieristica mercantile blue economy posti di lavoro
Vedi anche
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza