Fortis (Fondazione Edison): "Nautica settore importante nell’economia italiana"

"Arabia ed Emirati sono i due mercati di riferimento per l’export italiano, reggeranno l’urto di questo momento"

Marco Fortis, vicepresidente di Fondazione Edison
06 marzo 2026 | 14.18
Redazione Adnkronos
"Collaboriamo con Confindustria Nautica ormai da dieci anni, compie quindi dieci anni questo studio congiunto sull’andamento del settore e sulla sua importanza nell'economia italiana. Un’importanza che è stata confermata anche dai dati del 2025 dal settore della nave da diporto in particolare dal ramo dei grandi yacht, uno dei settori portanti dell'economia italiana e del commercio estero dell'Italia". Queste le parole di Marco Fortis, vicepresidente di Fondazione Edison, all’incontro 'L’industria nautica: numeri, mercati e territori dati di mercato e analisi territoriale della filiera', organizzato da Confindustria Nautica a Milano. E' stata l’occasione per illustrare i rapporti 'La nautica in cifre Monitor – Trend di mercato 2025/2026', realizzato dall’Ufficio studi di Confindustria Nautica e Fondazione Edison, e 'Geografie della filiera nautica italiana 2026', a cura di Fondazione Symbola, presentati oggi a Milano presso Palazzo Edison.

Fortis prosegue: "Questo ramo fa parte di quel nuovo Made in Italy, insieme anche alle navi da crociera, insieme ai prodotti della cosmetica e della farmaceutica, che in questi anni ha affiancato i settori tradizionali della moda, dei mobili, da sempre quote di diamante nell’economia italiana. In modo particolare nell'ultimo anno e nonostante i dazi americani - spiega il vicepresidente di Edison - l'export di cantieristica da diporto italiana ha retto molto bene, anche questo è un motivo di soddisfazione. Avere tanti prodotti, quindi avere un export diversificato, e avere nuovi settori come quello della nautica che negli ultimi 15 anni ha veramente fatto dei progressi straordinari, è un punto di forza".

Fortis contestualizza anche il momento attuale: "Per l’export italiano i due Paesi più importanti dell'intero Medio Oriente, sono oggi costituiti degli Emirati Arabi Uniti e dell'Arabia Saudita, contano più della Cina per il nostro export. Nonostante le vicende di questi giorni e le incertezze che caratterizzano anche le prossime settimane, sono comunque economie solide e solida è la loro stabilità politica; io credo che nonostante le tensioni queste economie sapranno superare gli attuali momenti di difficoltà. Credo anche - conclude il vicepresidente - che gli investitori internazionali e la finanza mondiale non cambieranno opinione sull’importanza di questi paesi. Arabia ed Emirati sono cresciuti tantissimo in questi ultimi anni e possono avere ancora un enorme potenziale di sviluppo anche sotto il profilo turistico, questo significa che la stabilizzazione di quell'area è importante sia per gli scambi di merci sia per i viaggi e per le persone".

nautica economia italiana export Made in Italy
