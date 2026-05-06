circle x black
Cerca nel sito
 

Forum Comunicazione 2026: Chieffi (TF Group The Fool), 'tone of voice costruisce valore attraverso percezione'

06 maggio 2026 | 12.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Gestire il Tone of Voice per creare valore e reputazione è un concetto che affonda le radici sul concetto di gestione della percezione. Il Tone of Voice, infatti, è il modo in cui il pubblico ci vive, il modo in cui gestisce, percepisce e trae emozioni da ciò che comunichiamo. Pertanto, gestire il Tone of Voice significa sintonizzare la modalità con cui un'azienda o un'organizzazione parla a un pubblico nel modo in cui il pubblico lo percepisce nel modo più positivo possibile. Questo significa costruire reputazione e valore". Sono le parole di Daniele Chieffi, Senior Executive Partner TF Group The Fool, in occasione della XIX edizione del Forum Comunicazione, evento di punta per la comunicazione d'impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione Italiana – For Human Relations presso la sede di Assolombarda a Milano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza