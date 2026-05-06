Forum Comunicazione 2026: Luperi (Volocom), 'tone of voice diventa valore quando è dato oggettivo'

"Il Tone of Voice diventa valore quando smette di essere un'intuizione, una sensazione e si trasforma in, un dato oggettivo, misurabile e utilizzabile anche ai fini di strategie successive. In Volocom, siamo specializzati nel leggere tutti i media da oltre 25 anni. Facciamo proprio questo: trasformiamo un'informazione in un dato oggettivo. In una situazione di crisi, usare un tono difensivo aumenta il tempo di durata della stessa crisi, mentre invece usare un Tone of Voice diretto e trasparente fa restaurare la fiducia e riduce i tempi della crisi. Misurare il Tone of Voice e renderlo oggettivo in dati di sentiment in dati reputazionali in dati di attendibilità, collegato con i dati di audience, ci consente, pertanto, di misurare l'efficacia di una comunicazione e quindi restituire valore a un'azienda o un'istituzione che possa pianificare le successive mosse, regolandosi sui risultati". Con queste dichiarazioni Federico Luperi, News Intelligence Director di Volocom, è intervenuto al Forum Comunicazione, evento di punta per la comunicazione d'impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione Italiana – For Human Relations presso la sede di Assolombarda a Milano, giunto alla XIX edizione.