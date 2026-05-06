circle x black
Cerca nel sito
 

Forum Comunicazione 2026: Luperi (Volocom), 'tone of voice diventa valore quando è dato oggettivo'

06 maggio 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Tone of Voice diventa valore quando smette di essere un'intuizione, una sensazione e si trasforma in, un dato oggettivo, misurabile e utilizzabile anche ai fini di strategie successive. In Volocom, siamo specializzati nel leggere tutti i media da oltre 25 anni. Facciamo proprio questo: trasformiamo un'informazione in un dato oggettivo. In una situazione di crisi, usare un tono difensivo aumenta il tempo di durata della stessa crisi, mentre invece usare un Tone of Voice diretto e trasparente fa restaurare la fiducia e riduce i tempi della crisi. Misurare il Tone of  Voice e renderlo oggettivo in dati di sentiment in dati reputazionali in dati di attendibilità, collegato con i dati di audience, ci consente, pertanto, di misurare l'efficacia di una comunicazione e quindi restituire valore a un'azienda o un'istituzione che possa pianificare le successive mosse, regolandosi sui risultati". Con queste dichiarazioni Federico Luperi, News Intelligence Director di Volocom, è intervenuto al Forum Comunicazione, evento di punta per la comunicazione d'impresa e istituzionale in Italia, organizzato da Comunicazione Italiana – For Human Relations presso la sede di Assolombarda a Milano, giunto alla XIX edizione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza