Forum risorse umane, Tosi (Zendesk): "Semplifichiamo comunicazione tra dipendenti e dipartimento risorse umane"

“Zendesk fornisce uno strumento di comunicazione tra aziende e dipendenti e tra aziende e clienti. Per quel che riguarda l’ambito delle risorse umane, semplifichiamo la comunicazione tra dipendenti e Dipartimento di risorse umane”. Sono le parole di Stefano Tosi, enterprise account executive Zendesk Italia, intervistato dall’Adnkronos nell’ambito della XVI edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, a Milano. Anche per il 2024, il forum ha chiamato a raccolta i protagonisti del settore hr in un appuntamento ricco di spunti: consolidate pratiche della gestione del personale, sfide e opportunità legate alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove prospettive delineate dall’innovazione.