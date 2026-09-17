Foti: "Caro energia figlio di due referendum contro nucleare"

"La crisi energetica per noi è anche dovuta a scelte politiche: gli attuali prezzi dell'energia in Italia sono figli di due referendum che hanno affossato il nucleare". Ad affermarlo è il ministro per gli Affari europei e il Pnrr Tommaso Foti, intervenendo in videocollegamento a 'Sette idee', il Festival dell'Italia che innova organizzato da L'Espresso allo Step FuturAbility District di Milano e giunto quest'anno alla sua seconda edizione. "Negli anni '80 sul nucleare eravamo in testa", ha ricordato Foti, "in Italia, in Europa e in parte anche nel mondo. Abbiamo fornito tecnici e ingegneri nucleari a mezza Europa e a mezzo mondo".