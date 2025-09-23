Fotografo Varani, 'narrazione italiana tra moda e paesaggio'

"Questi scatti rappresentano una sorta di narrazione: abbiamo cercato di non creare protagonisti nelle immagini. Non è né la moda né il paesaggio, ma una fusione di queste per raccontare l'Italia". Così, Andrea Varani, fotografo, in occasione della presentazione in anteprima di "Italia di Moda": il progetto fotografico di Andrea Varani con Ludmilla Voronkina Bozzetti, che attraversa le 20 regioni italiane, raccontandone l'anima, in mostra presso la Galleria Deloitte, nella chiesa sconsacrata di San Paolo Converso, un gioiello del XVI secolo che oggi fa parte del Campus Deloitte.