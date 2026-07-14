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Francesco Bonini confermato rettore dell'università Lumsa di Roma

Il Consiglio di amministrazione nella seduta di oggi, all'unanimità, lo ha nominato per un ulteriore mandato

Francesco Bonini confermato rettore dell'università Lumsa di Roma
14 luglio 2026 | 17.11
Cristina Livoli
LETTURA: 1 minuti

Il Consiglio di amministrazione dell'Università Lumsa, nella seduta di oggi, 14 luglio 2026, all'unanimità ha nominato Francesco Bonini rettore per un ulteriore mandato.

Bonini è stato recentemente confermato componente della giunta e vicepresidente della Conferenza dei rettori delle università italiane per il triennio 2026-2029. Alunno della Scuola normale superiore di Pisa e PhD presso Sciences-Po di Parigi, ha insegnato all'Università Cattolica, all'Università di Teramo e alla Sapienza.

Presidente del gruppo editoriale Studium, è direttore di Res Publica, condirettore di Studium e di Pubbliche amministrazioni, istituzioni, storia, politiche. Tra i suoi volumi più recenti figurano: Storia costituzionale della Repubblica; Chiesa cattolica e Italia contemporanea; Il settennato presidenziale. Percorsi transnazionali e Italia repubblicana (curatore).

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università lumsa conferenza dei rettori res publica
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