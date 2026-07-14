Il Consiglio di amministrazione dell'Università Lumsa, nella seduta di oggi, 14 luglio 2026, all'unanimità ha nominato Francesco Bonini rettore per un ulteriore mandato.

Bonini è stato recentemente confermato componente della giunta e vicepresidente della Conferenza dei rettori delle università italiane per il triennio 2026-2029. Alunno della Scuola normale superiore di Pisa e PhD presso Sciences-Po di Parigi, ha insegnato all'Università Cattolica, all'Università di Teramo e alla Sapienza.

Presidente del gruppo editoriale Studium, è direttore di Res Publica, condirettore di Studium e di Pubbliche amministrazioni, istituzioni, storia, politiche. Tra i suoi volumi più recenti figurano: Storia costituzionale della Repubblica; Chiesa cattolica e Italia contemporanea; Il settennato presidenziale. Percorsi transnazionali e Italia repubblicana (curatore).