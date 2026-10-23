Fritelli (Nextchem): "Node Roma polo d'eccellenza per idrogeno, biocarburanti e riciclo"

"Ho un sogno, che è quello di vedere la Nextchem diventare la Montecatini del terzo millennio: all'interno del Gruppo Maire, unire la tecnologia di Nextchem alla capacità realizzativa di Tecnimont rappresenta proprio quel binomio che ha fatto grande la storia industriale di questo paese e che noi oggi vogliamo ripetere". Lo ha detto Fabrizio Di Amato, presidente e fondatore di MAIRE, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del NODE Roma, la prima sede del network internazionale di centri di Ricerca e Sviluppo di Nextchem, società del Gruppo Maire dedicata alle tecnologie sostenibili.