La Superba ci riprova. Tornare ad avere un porto super difeso per tornare ad avere un forte vantaggio competitivo, fondamentale nei traffici marittimi: la sicurezza. Con il nuovo anno, ma già ora si stanno facendo prove e certificazioni, lo scalo avrà un sosfisticato sistema di droni e sensori capace di controllare qualsiasi cosa succeda sopra, sulla e sotto la superficie del mare. Una barriera anti infiltrazioni, attacchi e sabotaggi 4.0 che curiosamente sembra ricalcare quello messo in atto durante 'El Siglo de los Genoveses' tra la metà del Cinquecento e il Seicento, quando la Repubblica diede vita a un sistema di difesa del porto integrato su più livelli proprio per renderlo inespugnabile e garantire la ricchezza della città attraverso il commercio e il traffico marittimo. Matteo Paroli, presidente dell'Autorità di sistema Portuale del mar Ligure Occidentale ( Genova e Savona), spiega nei dettagli all'Adnkronos come funzionerà questo sistema che posiziona lo scalo genovese in cima alla classifica mondiale dei porti che stanno testando sistemi di difesa basati sui droni.

Sono diversi i grandi porti europei che utilizzano i droni per controllare banchine, terminal, traffici. Qual è la vera innovazione del progetto di Genova?

I porti, anche quelli non militari, sono diventati obiettivi strategici rilevanti. A Genova e a Savona ne abbiamo avuto il primo evidente esempio nella notte fra il 14 e il 15 febbraio del 2025, quando la motonave Seajewel a Savona è stata oggetto di un attacco: erano state applicate due mine magnetiche che sono state fatte detonare con lo scopo evidente di provocare un doppio risultato: l'affondamento della nave, con un danno ovviamente ambientale incredibile e un monito al sistema portuale nazionale sulla possibilità di azioni eversive anche all'interno delle nostre acque. Quella notte ci ha reso tutti consapevoli del fatto che i porti, anche se non classificati come militari, sono potenziali obiettivi. E abbiamo cambiato strategia:arrivare a controllare tutto ciò che entra e che esce dai nostri spazi di controllo, dato che le sole telecamere di sorveglianza sono ormai insufficienti. Da qui l'idea di costruire una bolla di protezione plurisettoriale e plurilivello che va dal cielo alla terra, all'underwater.

Che cosa significa realizzare una bolla di protezione plurisettoriale e plurilivello?

Realizzare una piattaforma univoca di protezione che avrà il pieno e autonomo controllo da parte degli uffici dell'Autorità di sistema portuale. Vi saranno tre livelli: terra, con un potenziamento delle infrastrutture già esistenti di telerilevamento, quindi telecamere nel termico, nello spettro ottico e nello spettro infrarosso, posizionate sui luoghi più strategici, come gli accessi ai nostri varchi portuali, alle vie di comunicazione interna e alle banchine. Ci sarà poi una parte aerea, legata ad una flotta di droni a guida autonoma. A regime saranno 13 i droni che verranno posizionati su Genova e su Savona. I primi cinque li abbiamo ricevuti all'inizio di novembre e sono in corso le procedure di configurazione, entreranno in servizio sperimentale a febbraio 2027, una volta completati anche tutti i percorsi amministrativi di autorizzazione ad opera di Enav e Enac. Saranno droni a guida autonoma: dal decollo al seguire un pattern di discovery, di ricerca e sorveglianza autonomo, fino a riatterrare per ricaricare le proprie batterie. Ciò richiede grandi cautele e grandi attenzioni perchè questi droni devono convivere con le procedure standard di atterraggio e decollo di aeromobili dal nostro aeroporto. Serve il rilascio di un'autorizzazione specifica da parte di Enac, ed ecco il perché il progetto contiamo di averlo operativo, con i primi cinque droni per il febbraio 2027.

Non c'e' il rischio che qualcuno da fuori saboti il sistema di controllo?

No. Ci sarà la totale protezione del sistema software di controllo, di monitoraggio e di utilizzo di questi droni. È tutto studiato affinché non vi sia permeabilità possibile dall'esterno. Ilsoftware opera unicamente all'interno delle nostre infrastrutture, nei nostri server, non si interfaccia con l'esterno proprio per garantire la totale impossibilità di controllo, interferenza, acquisizione dati o intromissione da parte di soggetti terzi. Il livello di protezione è stato portato ai massimi esempi, risultando assolutamente un'enclave tutta controllata dalla nostra centrale operativa.

Come funzionerà la difesa sotto il mare?

L'underwater cioè il terzo livello, consisterà in una serie di boe di rilevamento acustico, passive, posizionate in punti strategici, in grado di rilevare qualsiasi elemento intrusivo all'interno delle acque portuali, propulso o non propulso meccanicamente, quindi anche subacquei. Se viene rilevato un potenziale target, ecco che entra in funzione il secondo sistema di rilevamento, costituito da elementi attivi, sonar, che vanno a richiedere conferma della possibile intrusione. Laddove anche i sistemi attivi rilevassero l'anomalia, attiverebbero sempre in automatico dei sistemi UAV, dei droni subacquei, che in autonomia lascerebbero le proprie docking di collocazione per andare a intercettare il bersaglio rilevato, appunto, dai primi due sistemi di rilevamento. Ovviamente nel caso in cui dovesse scattare l'allarme definitivo, anche le forze dell'ordine, la Capitaneria di porto, la Guardia di finanza, la polizia di frontiera e le altre forze di pubblica sicurezza impegnate nei nostri specchi acquei portuali verrebbero attivate secondo piani di intervento predefiniti. Quindi un sistema complesso che opera su più livelli, con un livello di integrazione assolutamente molto avanzato, in modo che non siano tre sistemi autonomi, ma siano tre sistemi che operano all'interno di un'unica struttura difensiva.

Se confrontiamo questo progetto con quelli dei grandi porti europei dove si colloca Genova? Ci si affida a produttori esteri o c'e' del Made in Italy?

Siamo veramente molto avanti. La tecnologia per la maggior parte è ialiana. I droni sono ovviamente commerciali già reperibili sul mercato — parlo dei droni aerei — ma il software di controllo è stato customizzato proprio per evitare che vi possano essere attività di controllo da remoto o esfiltrazione di dati che questi droni dovessero rilevare e che possano in essere utilizzati da soggetti terzi. La customizzazione del software funzionale alle esigenze di sicurezza del porto credo sia un elemento di assoluta novità. La tecnologia legata ai droni subacquei e ai mezzi di controllo subacquei è tutta italiana. Noi forniremo una piattaforma di test al nostro più importante produttore di tecnologia difensiva di questo tipo, che è Fincantieri. Stiamo perfezionando una convenzione con loro affinché per il porto di Genova e di Savona sia possibile utilizzare questa tecnologia altamente innovativa chiamata Deep, Delta Echo Echo Papa, funzionale proprio a proteggere specchi acquei sensibili. E' una tecnologia originata da un'eccellenza nel settore come quella di Fincantieri. Si basa su tecnologie proprietarie che vengono poi integrate con un sistema di analisi particolarmente evoluto e in grado di discriminare i falsi bersagli che, come può si può immaginare all'interno di un porto, sono all'ordine del giorno. Qui abbiamo mezzi da diporto, mezzi supply, mezzi dei piloti, mezzi dei mezzi di soccorso e delle capitanerie di porto, naviglio commerciale di tonnellaggio importante, dove segnali acustici e sonar sono particolarmente sovrapponibili l'uno all'altro. E' molto difficile andare a individuare un bersaglio di pochi metri o di poche decine di metri che si muove magari utilizzando una propulsione silenziosa all'interno delle acque portuali, o ancor peggio nei momenti in cui dovesse introdursi all'interno delle nostre acque un sommozzatore, dotato di propulsione non meccanica e con autorespiratori a ciclo chiuso che quindi provocano anche una quantità di rumore veramente assolutamente risibile. E non c'è nulla di commerciale, sono tutti interventi customizzati nati proprio per andare a fornire un servizio di vigilanza ad un sistema portuale civile che richiede tutt'altre cautele rispetto a un porto militare. Per essere chiari, non posso stendere protezioni fisiche, barriere fisiche a protezione delle nostre acque, perché il nostro porto ha 7.700 ingressi e uscite di navi all'anno.

Il nuovo sistema sarà quindi in grado di individuare preventivamente un sabotaggio, un drone ostile o un'altra attività sospetta sotto la chiglia di una nave?

L'obiettivo è intervenire prima che la potenziale minaccia costituisca un rischio per la sicurezza delle persone e dei mezzi che transitano all'interno delle nostre acque. È un modello scalare, su questo voglio essere chiaro, così come quello dei droni: noi partiamo con cinque droni per verificarne potenzialità, efficacia, limiti, per poi migliorare il sistema ed arrivare progressivamente, nel giro di un anno, secondo le nostre valutazioni, ad una flotta di 13 droni che consentiranno -parlo di droni aerei- il sorvolo H24 e in condizioni meteorologiche di ogni tipo delle nostre acque e dei nostri piazzali portuali. La stessa modularità la chiediamo sul piano underwater, quindi anche i droni subacquei, il sistema di boe ed altro, è un sistema scalare, modulare, che può essere, ovviamente, avviato in un certo modo per capire, limiti, possibilità, potenzialità, ma soprattutto modalità di collocazione dei sensori, perché collocare una boa attiva o passiva in un punto piuttosto che in un altro può drammaticamente cambiare l'efficacia del sistema di difesa. Quello che a noi serve è una protezione; quello che ai nostri partner serve è un campo prova in grado di poter, mentre protegge, anche autoevolversi. Con Fincantieri abbiamo trovato massima sinergia proprio perché le nostre esigenze corrispondono perfettamente alle loro necessità di sviluppo e di miglioramento di un qualcosa che è assolutamente innovativo.

Quale ruolo avrà l'intelligenza artificiale nell'individuare comportamenti anomali, distinguere una minaccia reale da un falso allarme e poi attivare le procedure di emergenza?

L'intelligenza artificiale trova in questo campo la sua massima operatività e utilità. I sistemi che abbiamo visionato sui monitoraggi sottomarini sono assolutamente tutti in gestione all'intelligenza artificiale. Le tracce sonar anche per un operatore esperto diventano complicatissime da decifrare in un contesto rumoroso, pieno di interferenze come quello portuale. È lì che il tracciato sonar viene dato in pasto, in tempo reale naturalmente, all'intelligenza artificiale che è in grado di discriminare una traccia ordinaria rispetto a un'anomalia che merita di essere investigata, o con l'attivazione del sistema di boe sonar attive, oppure, nel caso in cui il sospetto venga confermato, con l'invio di un drone subacqueo. L'intelligenza artificiale è fondamentale, determinante, più nell'underwater che non nella parte aerea, dove invece i nostri droni utilizzano strumenti certamente sofisticatissimi, come le telecamere nello spettro termico, infrarosso e visivo, naturalmente ad alta risoluzione, ma dove l'intelligenza artificiale interviene in maniera diversa: non per individuare il target, il bersaglio — quello è facilmente individuabile con algoritmi molto banali — ma per individuare l'atteggiamento del target, come il target si muove e soprattutto se si muove all'interno di un'area dove non avrebbe dovuto essere presente. Ecco, è lì che l'intelligenza artificiale dà il valore aggiunto anche alla parte aerea. Chi si assume la responsabilità di decidere che valga la pena intervenire? L'ente di gestione del porto.

Un porto è anche energia, telecomunicazioni, collegamenti ferroviari, terminal e sistemi informatici. Il sistema proteggerà anche queste infrastrutture? E soprattutto, per dare un'idea, quanto è concreto il rischio di attacchi coordinati, fisici e informatici nei scali come Genova?

I porti sono già oggetto di bersagli da un punto di vista fisico così come da un punto di vista cibernetico. Noi ogni giorno subiamo attacchi informatici, tutti i porti nazionali costantemente manifestano tentativi di attacco o per interrompere i nostri sistemi informatici, saturandone i server o i computer di destinazione e di storage, oppure tentando esfiltrazioni di dati in maniera molto più subdola e molto più pericolosa. Noi abbiamo portato quest'anno, praticamente raddoppiando gli sforzi dell'Autorità di sistema portuale, a 6 milioni di euro per il 2027 gli investimenti per le protezioni cibernetiche dei nostri scali, praticamente il doppio di quanto non avessimo stanziato nel 2026.

La sicurezza può diventare un jolly da giocare per essere sempre più attrattivi sulla scacchiera dei grandi porti internazionali?

Certo. Questo sarà un investimento che avrà un ritorno positivo sotto ogni profilo: marittimo, portuale, quindi trasporto di persone e di merci, e aeroportuale. La sicurezza di uno scalo lo rende più attrattivo per le merci e per i passeggeri. Per un vettore, per un armatore sapere che scalare la propria nave a Genova non comporta rischi per la nave, non comporta dilazioni di tempi nelle fasi di scaricamento è un fattore di competitività assoluto. Quindi non si tratta soltanto di un investimento funzionale a evitare che la security portuale sia infranta, ma è un investimento funzionale anche a incrementare i livelli di traffico. Un porto sicuro è un porto che viene maggiormente scalato da tutti gli operatori mondiali.

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