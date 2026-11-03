Gentiloni: "Transizione va accelerata"

"Senz'altro già il Pnrr ha dato un contributo strategico a una transizione verde nelle nostre società e anche in Italia. Ma è altrettanto evidente, dalla situazione che abbiamo attorno a noi, che questa transizione va accelerata e ci sono alcune misure che si potrebbero prendere se ci fosse una maggiore disponibilità da parte degli Stati membri dell'Unione Europea senza enormi investimenti comuni". Così Paolo Gentiloni, co-presidente Task force Onu sulla crisi del debito, in un video messaggio inviato in occasione degli Stati Generali della Green Economy, in corso a Rimini nell'ambito di Ecomondo.

Per esempio "una migliore integrazione delle reti, un miglioramento dei rapporti tra Paesi vicini che spesso si ostacolano invece di favorire gli scambi energetici. Se parliamo delle grandi infrastrutture, degli acquisti comuni di rinnovabili, servirebbe un impegno di rifinanziamento comune. Più che un nuovo Pnrr servirebbe l'idea che attraverso l'emissione di obbligazioni comuni non solo si fa una cosa importantissima per i mercati finanziari, per l'autonomia strategica dell'Unione Europea, ma si fa una cosa che può dare dei risultati straordinari".

"Dal mio punto di vista, e lo scrivo anche nel mio libro, almeno in tre campi - spiega - Il primo è quello dell'autonomia energetica, il secondo è quello della difesa comune, il terzo è quello di cercare di recuperare un po' di ritardi che abbiamo accumulato dal punto di vista delle tecnologie di avanguardia, l'intelligenza artificiale, ecc.... Quindi molto si può fare ma certamente un finanziamento comune renderebbe questa azione comune europea più forte, più incisiva, più strategica".