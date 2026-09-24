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Ghidini (Esa), "Il dialogo tra spazio e industria terrestre è fondamentale'"

Il responsabile dell’Agenzia spaziale europea, 'Tra cinque anni spazio più accessibile e con una filiera sempre più integrata'

Tommaso Ghidini, dell’Agenzia spaziale europea - (foto Adnkronos)
Tommaso Ghidini, dell’Agenzia spaziale europea - (foto Adnkronos)
24 settembre 2026 | 15.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il fatto che lavorino insieme è essenziale”. Così Tommaso Ghidini, capo della Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell'Agenzia Spaziale Europea, descrive il rapporto tra industria spaziale e settori terrestri al centro di Bex. “Lo spazio non è un ambiente relegato, è un ambiente che utilizza settori industriali non spaziali per realizzare le proprie missioni”, spiega. Secondo Ghidini, il confronto con comparti come l’automotive e con le aziende specializzate nella digitalizzazione può aiutare lo sviluppo delle attività spaziali. Allo stesso tempo, sottolinea, “il fatto che queste aziende lavorino nello spazio permette alle aziende stesse di qualificare le proprie tecnologie per ambienti estremi quali lo spazio e quindi rendere i loro prodotti ancora più competitivi poi sui mercati terrestri”. Un dialogo che definisce “estremamente virtuoso nei due sensi”.

"Tra cinque anni, secondo me, noi saremo sempre più presenti nello spazio”. È la previsione di Ghidini. “Mi immagino uno spazio sempre più accessibile”, spiega, con “razzi sempre più frequenti, voli sempre più frequenti” e costellazioni europee capaci di fornire servizi indipendenti.

Tra le prospettive indicate da Ghidini anche “l’esplorazione della Luna sempre più vicina, sempre più europea”, con una presenza del continente destinata a rafforzarsi. Ma soprattutto, sottolinea, è destinato a cambiare il rapporto tra industria spaziale e terrestre: “Mi immagino un ecosistema industriale che è sempre più filiera”. L’obiettivo è una collaborazione sulla Terra per costruire lo spazio “sempre più cross-fertilizing”, con settori non spaziali che inizino ad affacciarsi alla produzione per lo spazio.

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industria spaziale aziende terrestri sviluppo attività spaziali
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