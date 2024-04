Gic 2024, assessore Campora: “Occasione per stringere relazioni”

“Questo è un momento importante sia per il rapporto che Genova ha con Piacenza, che rappresenta in qualche modo il retro-porto dei porti liguri, sia per il legame territoriale tra le due province confinanti. Oggi è l'occasione per conoscere le molte realtà industriali del nostro Paese del calcestruzzo e di tutte le materie per le costruzioni, che sono elementi molto importanti. A Genova nei prossimi anni avremo grandi progetti, come la diga e il tunnel subportuale, per cui sarà necessario avere materie prime e grandi professionalità e oggi è un'occasione per stringere relazioni”. Lo ha detto Matteo Campora, assessore alla Mobilità e all’Ambiente del comune di Genova, a margine del convegno 'Infrastrutture nei porti e nei trasporti e rapporto con l'industria del calcestruzzo’, organizzato in collaborazione con Ship2Shore, con il quale si è aperta la quinta edizione del Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo - Italian Concrete Days. La mostra-convegno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in programma dal 18 al 20 aprile 2024 nei padiglioni del Piacenza Expo, è interamente dedicata a macchine, attrezzature e tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione e alla demolizione delle strutture in cemento armato, al trasporto e al riciclaggio degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti.