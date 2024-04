Gic 2024, Cavalli (Piacenza Expo): “Gic evento molto importante per noi”

“Per noi il Gic è molto importante, è un evento al quale teniamo molto. Ringrazio soprattutto la Mediapoint & Exhibitions del dottor Potestà, che ha creduto ancora nella nostra struttura e nel sottoscritto per organizzare questa fiera meravigliosa sull’edilizia pesante. Con circa 260 espositori, ci apprestiamo a vivere una tre giorni importante che ci colloca tra le prime fiere in Europa sull’edilizia pesante”. Così Giuseppe Cavalli, presidente di Piacenza Expo, la fiera della città emiliana che ospita dal 18 al 20 aprile 2024 la quinta edizione del Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo - Italian Concrete Days, ideata e organizzata da Mediapoint & Exhibitions. La kermesse è la principale mostra-convegno a livello europeo espressamente dedicata alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento armato, al trasporto e al riciclaggio degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti.