Gic 2024, le Giornate italiane del calcestruzzo, dove si creano innovazioni e collaborazioni

Dall’Ms60 di Masterscreed allo Speedcast 800 di Imer, dalla betonpompa Magnum di Cifa fino al progetto di economia circolare del consorzio Rec, la quinta edizione del Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo, è occasione non solo per esporre le principali novità nel settore del calcestruzzo ma anche per intrecciare collaborazioni e sviluppare idee innovative. La kermesse, in svolgimento al Piacenza Expo dal 18 al 20 aprile 2024 ed organizzata da Mediapoint & Exhibitions, è la principale mostra-convegno a livello europeo espressamente dedicata alle macchine, alle attrezzature e alle tecnologie per la filiera del calcestruzzo, alla prefabbricazione, ma anche alla demolizione delle strutture in cemento armato, al trasporto e al riciclaggio degli inerti, alle pavimentazioni continue e ai massetti.