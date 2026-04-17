Gic 2026: Cardoni (Sicoma Srl), 'nostri mescolatori a doppio asse orizzontale consentono manutenzione rapida'

"Gic da diversi anni si pone come punto di riferimento sul panorama italiano per il mondo delle costruzioni, per chi produce macchine e macchinari, come noi, quindi siamo lieti di parteciparvi. In tale contesto, presentiamo una soluzione tecnica dei nostri mescolatori a doppio asse orizzontale, che consente una manutenzione molto rapida, specialmente in caso di manutenzione straordinaria, alle tenute utilizzate negli alberi di mescolazione. Si tratta di una soluzione brevettata dalla nostra azienda, che è stata introdotta da diversi anni nel panorama internazionale, ma che siamo felici di presentarla anche qui in Italia". Lo afferma Gianni Cardoni, sales director di Sicoma Srl, in occasione dell'edizione 2026 del Gic - Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali utilizzati nel ciclo di vita del calcestruzzo, in svolgimento alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile e organizzata da Mediapoint & Exhibitions.