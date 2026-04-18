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Gic 2026: ex ministro De Micheli, 'Europa punti a innovazione in tutte le filiere'

18 aprile 2026 | 09.53
Redazione Adnkronos
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"Credo che in tutti i momenti di crisi, come quello che stiamo vivendo in questo momento, ci sia la necessità di prendere decisioni sulla base di confronto e condivisione. Questo vale soprattutto per le normative legate al mondo dell'edilizia e alle modalità con cui ci approcciamo all'innovazione. Non c'è niente di più importante oggi per il continente europeo, che ha l'esigenza di riprendersi un ruolo nella geopolitica mondiale, di puntare proprio sull'innovazione in tutte le filiere". Lo afferma Paola De Micheli, ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'edizione 2026 del Gic - Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali utilizzati nel ciclo di vita del calcestruzzo, in svolgimento a Piacenza Expo fino al 18 aprile e firmata Mediapoint & Exhibitions.

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