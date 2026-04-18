Gic 2026: Marconi (Conpaviper), 'automazione macchinari aumenta sicurezza'

"Le pavimentazioni industriali hanno un ruolo importante nella possibilità di implementare l'automazione dei macchinari, limitando l'errore umano. Pertanto, vi sono alcune macchine che realizzano delle pavimentazioni, con una persona a bordo, e con delle penalità sempre più restrittive. Questo ci porta ad utilizzare tutte queste macchine in modo sempre più approfondito per cercare di dare a questo settore più sicurezza". Sono le parole di Mariangela Marconi, presidente Conpaviper, alla sesta edizione del Gic - Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, alla fiera di Piacenza fino al 18 aprile. Ad organizzare la tre giorni, che si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali utilizzati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è Mediapoint & Exhibitions.