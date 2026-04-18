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Gic 2026: sicurezza e innovazione al centro della 6a edizione delle Giornate italiane del calcestruzzo

18 aprile 2026 | 09.53
Redazione Adnkronos
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L'edizione 2026 del Gic - Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione, alla fiera di Piacenza dal 16 al 18 aprile, ha visto numeri in crescita su ogni fronte: oltre 330 infatti gli espositori, tra esteri ed internazionali, su circa 9300 mq di superficie espositiva, e più di 6000 visitatori unici. Alla sua sesta edizione, la kermesse targata Mediapoint & Exhibitions si è confermata la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali impiegati nel ciclo di vita del calcestruzzo.

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