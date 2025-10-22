Giochi: psicologo Fragomeni, 'si procede verso cura e consapevolezza, ma con lentezza'

"Sono quasi vent'anni che mi occupo del gioco d'azzardo e per far entrare il gioco d'azzardo nei Lea c'è voluto molto tempo, è entrato solo da qualche anno, ma questo permette la possibilità ai giocatori patologici di avere una cura ed è un aspetto molto importante. Si sta procedendo verso la cura e la sensibilizzazione al giocare in modo consapevole, anche se per una persona che ha una patologia da gioco la consapevolezza non esiste perché è una compulsione. Devo ammettere, però, che il processo di osservazione è sempre molto lento anche perché c'è molto sommerso". E' quanto affermato da Gianfranco Fragomeni, psicologo clinico, esperto in dipendenze da gioco patologico, all'evento 'In nome della Legalità. Senza regole non c'è gioco sicuro', organizzato da Codere, che opera nel settore del gioco lecito, a Viterbo. Un invito a condividere un modo di pensare e di comportarsi, un'idea e un approccio, ma soprattutto un impegno verso il giocatore a fornire una corretta informazione, a garantire professionalità e legalità per la tutela del gioco lecito e responsabile.