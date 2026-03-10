circle x black
Giovani, A. Benetton: "Un osservatorio per rispondere a loro esigenze"

10 marzo 2026 | 16.50
Redazione Adnkronos
Con l'Osservatorio Permanente sulla condizione giovanile in Italia "abbiamo voluto dotarci di uno strumento coerente con la missione di Fondazione Unhate: contrastare odio e violenza intervenendo sulle loro cause profonde e generando opportunità concrete per le giovani generazioni". Lo afferma Alessandro Benetton, Presidente di Edizione e della Fondazione UnHate commentando la ricerca “Fragile – mappae mundi di una nuova generazione” presentata oggi. Benetton parla di "una modalità di lavoro basata sui dati, pensata per offrire una fotografia puntuale della condizione in cui vivono, comprenderne necessità, disagi e bisogni reali, e mettere queste evidenze a disposizione di istituzioni, servizi educativi, imprese e territori. L’obiettivo è costruire contesti capaci di attivare il loro potenziale attraverso piani e progetti consapevoli, che rispondano in modo concreto alle loro esigenze”.

“Ho sempre creduto che i giovani siano il presente, oltre che il futuro, del nostro Paese e del pianeta – aggiunge Benetton –. Come imprenditore, ma prima di tutto come uomo, cittadino e padre, voglio continuare a fare la mia parte affinché essi vengano ascoltati, coinvolti e accompagnati a scoprire ed esprimere il proprio talento. In un contesto globale così complesso e segnato dall’inverno demografico, investire in relazioni, orientamento e continuità educativa non è solo una responsabilità sociale: è una scelta strategica. Ogni energia che resta inespressa è valore che l’Italia non riesce a trasformare in crescita, innovazione e impatto positivo". "Ringrazio le ragazze e i ragazzi che hanno reso possibile questo studio, che - conclude - mettiamo a disposizione delle istituzioni come contributo per aumentare la consapevolezza degli adulti sulle difficoltà, le potenzialità e le aspirazioni dei nostri giovani”.

