GNL, Buccetti (Bip): "ETS porterà aumento costi in navale e trasporti pesanti"

"L'obiettivo dello studio era capire gli impatti di ETS1 ed ETS2 nel settore del GNL per comprendere come evolverà. L'ETS porterà un aumento dei costi significativi sul navale sia sui trasporti pesanti. Ci possiamo aspettare circa un aumento del costo del 50% sul navale in termini di Tital Cost Ownership. Le soluzioni biogeniche cominciano ad avere un ruolo fondamentale per la decrabonizzazione del sistema. Sul trasporto pesante l'aumento del costo è di circa il 10%, moderato ma aiuterà penetrazioni di nuovi fuel" ha dichiarato Federico Buchetti, Manager in Native Strategy Bip Group, a margine della presentazione dello studio Bip Consulting sull'impatto long-team dell'Emissione Trading System commissionato da Assogasliquidi-Federchimica.