Gorno Tempini (Cdp): "Oggi l'Italia è stabilmente parte dei portafogli internazionali"

"Siamo usciti da una fase nella quale investire in Italia era una scelta opportunistica. Oggi l'Italia è stabilmente parte dei portafogli internazionali. Vale la pena ricordare che i volumi, anche sul mercato dei capitali privati - il private equity, i fondi immobiliari e l'attività che si sta svolgendo nel venture capital - sono ancora indietro, in termini assoluti, rispetto a quelli di altri Paesi, ma sono molto migliorati. Questo dà il senso di un'economia che ha comunque tanti spunti di attrattività e questo è il risultato del lavoro fatto in tutti questi anni". Così Giovanni Gorno Tempini, presidente Cassa Depositi e Prestiti - Cdp, intervenendo oggi a Milano al primo Investor Day organizzato dal Gruppo.