"Abbiamo portato alla fiera i nostri sistemi di filtrazione, nanofiltrazione e osmosi più innovativi che permettono un riutilizzo delle acque reflue all'interno dei processi produttivi delle industrie. La tipologia di membrana viene continuamente studiata per adattarsi alle tipologie di reflui. Anche le acque più cariche di inquinanti possono essere riutilizzate in una prospettiva di economia circolare. Negli ultimi anni la richiesta di questi sistemi è aumentata molto perché c'è una maggiore sensibilità da parte delle industrie". Lo ha dichiarato Federica Picciani, Direttore generale di Green Eco Wastewater, presente a Ecomondo.