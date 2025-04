Grimaldi (Alis): "Buon lavoro al neo-sottosegretario Antonio Iannone"

“Alis, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, esprime le più vive congratulazioni al Senatore Antonio Iannone per la sua nomina a Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Siamo certi che, grazie alla sua esperienza istituzionale e al forte impegno anche nell’ambito della sicurezza, il nuovo incarico rappresenterà un’opportunità per rafforzare le politiche infrastrutturali del nostro Paese, promuovendo soluzioni innovative e sostenibili. Alis è pronta a collaborare attivamente con il nuovo Sottosegretario per favorire lo sviluppo di un sistema logistico moderno, efficiente e rispettoso dell’ambiente. Auguriamo al Senatore Iannone un proficuo lavoro al servizio dell’Italia, delle imprese nazionali e del suo sistema di trasporti e infrastrutture”. Così il Presidente di Alis Guido Grimaldi commenta la formalizzazione della nomina del senatore Iannone.