Guide de L'Espresso: chef Cannavacciuolo, 'Villa Crespi riceve 20/20, un momento tanto atteso'

Vedere riconosciuti a Villa Crespi 20 punti su 20 da Le Guide de L'Espresso "è un premio che aspettiamo da tanto e che voglio dedicare a mio suocero, perché è stato il primo tifoso de L'Espresso. Lo prendiamo come un grande riconoscimento ma già con la testa all'indomani, perché dare importanza a questo premio significa migliorarsi ancora". Lo ha detto, parlando ai microfoni de L'Espresso, lo chef Antonino Cannavacciuolo alla presentazione delle nuove edizioni 2026 de Le Guide de L'Espresso, dedicate ai mille ristoranti e vini d'Italia, al Teatro Arcimboldi di Milano. In questa occasione, il ristorante dello chef, Villa Crespi, sul lago d'Orta, ha ricevuto il massimo punteggio di 20/20 ed è tra i 21 ristoranti della Penisola a cui le Guide hanno riconosciuto 5 cappelli.