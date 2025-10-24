Guide de L'Espresso: Gipponi (Dina), 'premio testimonia nostro lavoro fuori dagli schemi'

"Questo premio dell'Espresso per me rappresenta una possibilità e il riconoscimento del lavoro fatto fuori dagli schemi, ed evidentemente è così, perché ci è stato riconosciuto. A volte la mia cucina parte dalla riflessione, altre volte dalla materia, per poi incontrare appunto la riflessione". Così Alberto Gipponi, chef del ristorante Dina, parlando a L'Espresso alla presentazione delle nuove Guide dedicate ai mille ristoranti e vini d'Italia. Gipponi è stato premiato come chef 'outsider dell'anno' nel corso della cerimonia tenutasi al Teatro Arcimboldi di Milano.