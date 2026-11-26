La Sardegna è la regione che cresce di più in Italia, passando da 7 a 13 ristoranti.

Sud e Isole contano 19 insegne a 4 e 5 Cappelli, erano 13. Lo rivela La Guida d'Italia 2027 de L'Espresso, 47esima edizione, presentata questa sera al Pirelli HangarBicocca di Milano. Bros' di Floriano Pellegrino e Isabella Potì, dopo il trasferimento a Martina Franca, entra in Guida direttamente a 19/20 e 5 Cappelli. Qafiz di Nino Rossi, a Santa Cristina d'Aspromonte, sale a 19,5 e porta la Calabria nella fascia più alta. Confermano il punteggio pieno Niko Romito (Reale, Castel di Sangro) e Ciccio Sultano (Duomo, Ragusa), mentre Pino Cuttaia (La Madia, Licata) mantiene i 5 Cappelli.

Delle otto nuove insegne sarde, quattro sono in Gallura. Il Fuoco Sacro di Alessandro Menditto, a San Pantaleo, entra a 4 Cappelli e Fradis Minoris di Francesco Stara, a Pula, lo raggiunge: un anno fa l'isola non ne aveva nessuno. In Sicilia i nuovi ingressi sono sei, guidati dal St. George di Heinz Beck a Taormina, a 4 Cappelli, e Shalai a Linguaglossa sale allo stesso livello. In Abruzzo debutta a 4 Cappelli Sextantio Cucina a Santo Stefano di Sessanio, affidato a Dino Como, tra i dieci giovani talenti dell'anno con Emanuele Pucci di De' Minimi, a Tropea. In Calabria sale a 4 Cappelli Abbruzzino Oltre a Lamezia Terme.

Nel vino il Terre Siciliane Firraru 2024 di Feudo Maccari, a Noto, conquista il 110 cum laude ed è il Vino bianco 2027. Dall'Etna arrivano altri due premi: Restivo è la Cantina rivelazione, Neri il Vino rosato 2027.