Guzzetti (Assilea): "Leasing motore di sviluppo per l'economia reale"

Paolo Guzzetti
Paolo Guzzetti
22 ottobre 2025 | 11.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il leasing continua a essere un motore di sviluppo per l'economia reale, sostenendo investimenti, innovazione e transizione produttiva. Se guardiamo i singoli comparti, la crescita è diffusa". Lo ha affermato oggi il presidente di Assilea, Paolo Guzzetti, aprendo il Salone del Leasing 2025, in corso a Milano.

"Nei primi 9 mesi del 2025 il leasing si conferma come principale strumento finanziario delle piccole e medie imprese per investire, innovare e crescere - ha poi sottolineato Guzzetti -. Abbiamo registrato una crescita del 5,2%, con volume di nuove operazioni vicino ai 26 miliardi di euro".

