Heineken Italia presenta Together Lab, il nuovo osservatorio permanente sulla socialità contemporanea tra gli italiani dai 18 ai 35 anni

Dall'ascolto dei giovani per comprendere come stanno cambiando linguaggi, luoghi e rituali dello stare insieme, osservando la socialità mentre prende forma e viene raccontata ogni giorno dalle persone, nasce Together Lab, il nuovo osservatorio permanente sulla socialità contemporanea tra gli italiani dai 18 ai 35 anni, promosso da Heineken Italia nell'ambito della campagna #Together, che quest'anno evolve scegliendo di osservare la socialità attraverso l'analisi delle conversazioni spontanee online, realizzata insieme a un team di ricercatori dell'Università Iulm coordinati dal Professor Mauro Ferraresi. Tra i dati più rilevanti emersi dall'indagine, il weekend resta il tempo privilegiato dello stare insieme per il 32% dei giovani e i rituali della convivialità continuano a svilupparsi tra momenti vissuti fuori casa e occasioni condivise tra le mura domestiche.