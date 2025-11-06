Hera e Lamborghini insieme per l'economia circolare: dagli scarti d'auto nascono robot simbolo di sostenibilità

A Ecomondo 2025, il Gruppo Hera presenta con Lamborghini un innovativo progetto che trasforma materiali di scarto automobilistici in opere simboliche e funzionali. Come spiega l'amministratore delegato Orazio Iacono, la collaborazione unisce sostenibilità e competitività industriale, valorizzando gli scarti in nuove risorse. Herambiente ha portato in fiera sette robot ideati dal direttore marketing Maurizio Giani e realizzati esclusivamente con materiali provenienti da automobili Lamborghini, frutto di un lavoro congiunto tra artisti, designer e studenti di tre accademie italiane.