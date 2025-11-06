circle x black
Cerca nel sito
 

Hera e Lamborghini insieme per l'economia circolare: dagli scarti d'auto nascono robot simbolo di sostenibilità

06 novembre 2025 | 10.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

A Ecomondo 2025, il Gruppo Hera presenta con Lamborghini un innovativo progetto che trasforma materiali di scarto automobilistici in opere simboliche e funzionali. Come spiega l'amministratore delegato Orazio Iacono, la collaborazione unisce sostenibilità e competitività industriale, valorizzando gli scarti in nuove risorse. Herambiente ha portato in fiera sette robot ideati dal direttore marketing Maurizio Giani e realizzati esclusivamente con materiali provenienti da automobili Lamborghini, frutto di un lavoro congiunto tra artisti, designer e studenti di tre accademie italiane.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Calcio, Abodi: "Andare al Mondiale sogno realizzabile, Gattuso ha la capacità di guidare il gruppo" - Video
Milano-Cortina, Abodi: "Lasceremo eredità culturale, di promozione e di impianti" - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza