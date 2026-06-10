Hydrogen Expo 2026: Cassi (JMG Cranes), 'rafforziamo strategia su H2 tra innovazione e sostenibilità'

"E' già il secondo anno che JMG Cranes partecipa a Hydrogen Expo ed è da due anni che abbiamo implementato sul nostro nuovo carrello MC 250 fl la batteria a fuel cell con tempi di ricarica di 5 minuti. Ecco perché JMG ha deciso di partecipare anche quest'anno a questa grande fiera. Come azienda, stiamo entrando sempre di più nel settore idrogeno, come testimonia il nostro impianto, che inaugureremo a fine ottobre e che rende la nostra sede la Hydrogen Valley prima in Emilia Romagna. Penso che l'idrogeno sia il futuro". A dirlo Valentina Cassi, Marketing Department JMG Cranes, in occasione della V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all'11 giugno 2026.