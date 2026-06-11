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Hydrogen Expo 2026: Crotta (MASE), 'l'idrogeno è un vettore chiave per la transizione energetica'

11 giugno 2026 | 10.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo assistito ad un evento interessante in quanto guarda ai risultati ottenuti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sugli investimenti all'idrogeno con uno sguardo al futuro per comprendere come poter capitalizzare il grande sforzo effettuato sia dalla pubblica amministrazione che dalle imprese". Così Stefania Crotta del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, intervenendo alla Hydrogen Expo 2026, la manifestazione dedicata alla filiera dell'idrogeno in corso a Piacenza Expo fino all'11 giugno 2026, organizzata da Mediapoint & Exhibitions. "Il rapporto pubblico-privato è assolutamente un rapporto ottimo di collaborazione e di mutuo apprendimento. Il settore è in un momento di grande ascesa, un'esperienza innovativa che richiede tempo per una completa attuazione. Siamo all'inizio: stiamo dalla parte della produzione e ora dobbiamo promuovere l'uso e la diffusione del vettore come uno dei vettori necessari alla transizione energetica e alla decarbonizzazione del paese" ha concluso Crotta.

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