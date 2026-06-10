Hydrogen Expo 2026: Ferrara (Macchi Boiler), 'ci auguriamo che l'Italia segua crescita H2 che vediamo negli Usa'

"Partecipiamo a questa manifestazione da ben 4 anni e per noi è molto importante, perché siamo riusciti a presentare i nostri prodotti, che generalmente esportiamo all'estero, anche in un contesto italiano, il quale speriamo possa avere uno sviluppo nel settore dell'idrogeno così come lo stiamo osservando all'estero, principalmente negli Stati Uniti". Lo afferma Marzio Ferrara, Direttore Tecnico di Macchi Boiler, in occasione della V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all'11 giugno 2026.