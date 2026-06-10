circle x black
Cerca nel sito
 

Hydrogen Expo 2026: Mausoli (Bureau Veritas Italia), 'necessaria supply chain unita per accelerare diffusione H2'

10 giugno 2026 | 12.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Penso che l'idrogeno sia finalmente arrivato alla fase conclusiva. Attualmente, dopo la gestazione di anni di studi di fattibilità e altro, i primi impianti stanno prendendo luce. Come Bureau Veritas affianchiamo le società che vogliono investire in questo 'nuovo' mercato, dagli studi di fattibilità sino al commissioning dell'impianto, certificazione e quant'altro. Questa fiera, che riunisce tutta la supply chain dell'idrogeno, per noi è importante per supportare i nostri clienti e partner in questo mercato dell'idrogeno, per dargli vita, perchè è vero che si trova nella fase conclusiva, ma ha ancora bisogno di qualche spinta sull'utilizzo e sull'immissione". Lo ha detto Simone Mausoli, Hydrogen Senior Business Development Manager di Bureau Veritas Italia, in occasione della V edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento a Piacenza Expo fino all'11 giugno 2026.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Missione Artemis III, Parmitano: "Un sogno che si avvera" - Video
Vendée Arctique, lo skipper Beccaria si tuffa per liberare la barca da una rete - Video
Alberto Angela: "Nuova specie marina con mio nome? Sorpresa meravigliosa" - Video
Forum Pa, ecco Ettore: il robot umanoide che fa la guida nei musei﻿ - Video
News to go
Estate 2026, turismo a livelli record in Italia
Capriolo cade in un canale a Udine, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
Nucleare, il Nobel Giorgio Parisi: "È una distrazione, commercialmente inutile" - Video
Spazio, Urso: "Comparto centrale in cui l'Italia deve crescere" - Video
Daniele Silvestri risponde a De Gregori: "Ha perso un'occasione" - Video
News to go
Rinnovo contratto statali, verso la firma: interessa circa 195mila dipendenti
Orsetta bloccata su un albero in strada, il salvataggio 'al volo' con sorpresa - Video
A fuoco un capannone a Napoli, vigili del fuoco in azione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza