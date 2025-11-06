I rider scendono in piazza, venerdì protesta nazionale per il contratto

I rider scendono in piazza venerdì 7 novembre per rivendicare tutele e protestare contro il mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Una mobilitazione nazionale che prevede appuntamenti in otto città a partire dalle ore 11. Ad organizzarla, Ugl Rider, il sindacato più rappresentativo nel settore del delivery.

La protesta nasce dal mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Assodelivery/Ugl, scaduto da oltre due anni. “Il mancato rinnovo del contratto, per il quale non si è nemmeno aperto il tavolo - dichiara Gianluca Mancini, segretario nazionale Ugl Rider - ha comportato la negazione del diritto di avere una revisione dei propri compensi, così come di un aggiornamento e miglioramento delle condizioni normative e finanche di maggiore sicurezza sul lavoro. Per queste ragioni, scenderemo in piazza a rivendicare i nostri diritti e le tutele per i lavoratori”.

La mobilitazione si svolgerà in otto città italiane: Roma, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Trapani e Chioggia. A Roma, l'appuntamento è in piazza Santi Apostoli alle ore 11.30, alla presenza del segretario nazionale Ugl Rider, Gianluca Mancini, e del segretario generale Ugl, Francesco Paolo Capone.