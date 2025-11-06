circle x black
Cerca nel sito
 

I rider scendono in piazza, venerdì protesta nazionale per il contratto

I rider scendono in piazza, venerdì protesta nazionale per il contratto
06 novembre 2025 | 10.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I rider scendono in piazza venerdì 7 novembre per rivendicare tutele e protestare contro il mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Una mobilitazione nazionale che prevede appuntamenti in otto città a partire dalle ore 11. Ad organizzarla, Ugl Rider, il sindacato più rappresentativo nel settore del delivery.

La protesta nasce dal mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Assodelivery/Ugl, scaduto da oltre due anni. “Il mancato rinnovo del contratto, per il quale non si è nemmeno aperto il tavolo - dichiara Gianluca Mancini, segretario nazionale Ugl Rider - ha comportato la negazione del diritto di avere una revisione dei propri compensi, così come di un aggiornamento e miglioramento delle condizioni normative e finanche di maggiore sicurezza sul lavoro. Per queste ragioni, scenderemo in piazza a rivendicare i nostri diritti e le tutele per i lavoratori”.

La mobilitazione si svolgerà in otto città italiane: Roma, Firenze, Napoli, Bari, Palermo, Catania, Trapani e Chioggia. A Roma, l'appuntamento è in piazza Santi Apostoli alle ore 11.30, alla presenza del segretario nazionale Ugl Rider, Gianluca Mancini, e del segretario generale Ugl, Francesco Paolo Capone.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mobilitazione nazionale rinnovo contratto Ugl Rider Assodelivery/Ugl diritto di avere una revisione dei propri compensi aggiornamento e miglioramento delle condizioni normative
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza