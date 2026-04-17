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Iacono (Engie): "Data center opportunità per transizione energetica"

Iacono (Engie):
17 aprile 2026 | 12.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Lo studio realizzato da Engie con la collaborazione di Key to Energy ha evidenziato una prospettiva di grande crescita dei data center in Italia nei prossimi anni, una crescita anche più alta rispetto a quella prevista in Europa. Governarla significa avere a che fare anche con la tematica energia. Noi pensiamo che questa possa essere un'opportunità di competitività e di abilitazione della transizione energetica”. Lo ha detto Monica Iacono, Ceo Engie Italia, commentando i risultati dello studio ‘Bit e Watt: un’alleanza strategica per accelerare la transizione energetica e digitale’, promosso dall’operatore energetico in collaborazione con Key to Energy e presentato a Milano.

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Poi prosegue: “Accesso alla rete, approvvigionamenti da rinnovabili stabili e tempi di autorizzazione, autorizzativi certi, sono tutti fattori imprescindibili e abilitanti per cogliere questa opportunità. Engie si propone come operatore integrato su tutta la filiera energetica, quindi in grado di gestire questi progetti complessi dalla tematica energetica alla tematica anche operativa” afferma.

Soffermandosi poi sull’incontro a Milano, osserva: “La sintesi di questa giornata credo sia ben chiara, la trasformazione digitale ed energetica del Paese non è la sfida di un singolo settore, ma richiede il contributo coordinato di tutti gli attori coinvolti. Il digitale sta cambiando radicalmente il modo in cui lavoriamo, impariamo, ci muoviamo, siamo alle prese con una rivoluzione e dietro questa rivoluzione ci sono infrastrutture fisiche che stanno diventando a tutti gli effetti dei pilastri più sensibili del processo di modernizzazione del paese ovvero i data center”.

Infine: “Vogliamo creare un ambiente che abiliti l'interlocuzione tra tutti gli stakeholder, in grado di facilitare il confronto costruendo soluzioni condivise e contribuendo a governare una delle trasformazioni con impatto diretto sulla competitività e sulla sostenibilità del Paese; con questo spirito abbiamo promosso un momento di confronto e con lo stesso spirito intendiamo proseguire il lavoro, facendo dialogare energia e digitale per costruire insieme, un modello di sviluppo solido, sicuro e orientato al futuro”, conclude

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Tag
data center transizione energetica energia rinnovabile
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