Idi Farmaceutici e Sunrise promuovono il Master executive in management della farmacia

Le lezioni saranno tenute da farmacisti esperti, senior manager del settore healthcare e docenti universitari, offrendo ai partecipanti strumenti pratici e momenti di confronto diretto con professionisti del settore

13 marzo 2026 | 12.03
Redazione Adnkronos
Idi Farmaceutici, azienda italiana leader nello sviluppo di soluzioni dermatologiche e dermocosmetiche, annuncia la partecipazione alla terza edizione del Master executive in management della farmacia, organizzato da Skills for Health in collaborazione con la Saa - School of Management dell'università di Torino, con il supporto del suo partner commerciale Sunrise. Per questa edizione, Idi Farmaceutici e Sunrise partecipano all'iniziativa con l'obiettivo di sostenere la crescita professionale dei farmacisti italiani e favorire l'accesso a un percorso formativo innovativo. Nell'ambito di questa collaborazione, le aziende promuoveranno il master presso i farmacisti e contatteranno direttamente i professionisti interessati per condividere le opportunità di partecipazione al percorso formativo.

Il master, rivolto a farmacisti titolari, collaboratori e professionisti del settore, si svolgerà presso la Saa - School of Management di UniTo, con supporto online garantito tramite la piattaforma Cisco Webex. Il programma del master integra competenze manageriali, strategiche e operative, affrontando i temi chiave per il futuro della farmacia: gestione economico-finanziaria della farmacia; leadership e gestione del team; marketing e comunicazione in farmacia; sviluppo dei servizi sanitari; evoluzione del ruolo del farmacista nel sistema salute. Le lezioni saranno tenute da farmacisti esperti, senior manager del settore healthcare e docenti universitari, offrendo ai partecipanti strumenti pratici e momenti di confronto diretto con professionisti del settore.

"In un momento in cui la farmacia italiana sta attraversando una fase di profonda trasformazione, riteniamo fondamentale supportare i farmacisti nello sviluppo di competenze manageriali e strategiche - afferma il management di Idi Farmaceutici - Con la nostra partecipazione all'iniziativa vogliamo contribuire alla diffusione di un percorso formativo innovativo e pratico, favorendo il confronto e la crescita professionale dei farmacisti". Oltre alla formazione, il master rappresenta un'importante occasione di networking e confronto tra colleghi, elemento fondamentale in un contesto professionale in continua evoluzione.

