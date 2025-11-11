Il Brand Journalism Festival 2025 rilancia il dialogo tra media e imprese

La seconda edizione del Brand Journalism Festival, promossa da Social Reporters, ha segnato un nuovo passo nel confronto tra mondo dell'informazione e dell'impresa. Al centro del dibattito, la necessità di superare la polarizzazione e di ricostruire un rapporto di fiducia tra giornalisti, aziende e pubblico, in un momento storico in cui la comunicazione rischia di frammentarsi e perdere autorevolezza. L'evento, dal titolo "Oltre la polarizzazione: un nuovo patto tra informazione e impresa" si è affermato come punto di riferimento per chi vuole ridefinire il racconto aziendale in chiave etica e trasparente.