Cuginette stuprate a Caivano, condannati anche in appello i due maggiorenni del branco

Confermata la pena per Pasquale Mosca, sconto per Giuseppe Varriale

Stupro delle cuginette al Parco Verde di Caivano - (Ipa)
11 novembre 2025 | 17.19
Redazione Adnkronos
Stupro delle cuginette al Parco Verde di Caivano: la Corte d'Appello di Napoli condanna i due maggiorenni del branco. I giudici hanno confermato la condanna a 13 anni e 4 mesi per Pasquale Mosca, mentre è arrivato lo sconto di pena ad 8 anni e 8 mesi per Giuseppe Varriale. La sentenza di secondo grado è stata emessa nel pomeriggio. Parti civili costituite la madre della bimba più piccola, difesa dall'avvocato Clara Niola, il papà con l'avvocato Giovanna Limpido, mentre i tutori delle piccole vittime sono stati rappresentati dall'avvocato Manuela Palombi.

