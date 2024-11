Il governatore della Banca del Portogallo ospite di Andrea Ceccherini

E’ stato il Governatore della Banca Centrale del Portogallo, Mario Centeno, l’ospite del Presidente dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, Andrea Ceccherini, intervenuto oggi a Firenze ad un appuntamento, moderato e condotto dalla giornalista Maria Latella, di Young Factor (www.young-factor.it), il progetto di economic and financial literacy che che mira a elevare il livello di educazione economico-finanziaria degli studenti italiani aiutandoli a essere più padroni dei propri mezzi e oggi leader in Italia.

L’evento ha rappresentato l’inaugurazione della undicesima edizione (anno scolastico 2024/2025) del progetto promosso dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo e UniCredit.

Mario Centeno, è un economista, governatore della Banca del Portogallo dal luglio 2020, già Ministro delle finanze del Portogallo dal 2015 al 2020 e presidente dell'Eurogruppo dal 2018 al 2020 che ha raccolto l’invito a venire in Italia per incontrare insieme ad Andrea Ceccherini una delegazione di 400 giovani delle scuole secondarie superiori italiane in rappresentanza di quelli che partecipano all’iniziativa “Young Factor”, il progetto di economic and financial literacy leader nella scuola secondaria superiore del Paese che mira a elevare il livello di educazione economico-finanziaria degli studenti italiani e a sviluppare il senso di appartenenza all'Unione Europea, con i quali si è confrontato da pari a pari, sottoponendosi ad un fuoco di fila di domande da parte dei giovani che hanno spaziato da temi come, l’inflazione, la situazione economico europea, il “caso Portogallo le sfide europee e quale futuro per i giovani l’Europa può offrire.

A questo tipo di appuntamenti prima del Governatore della Banca Centrale del Portogallo, avevano già accettato l'invito del Presidente dell'Osservatorio Andrea Ceccherini, partecipando personalmente allo stesso ciclo di incontri, anche il Governatore della Banca di Francia Francois Villeroy de Galhau, Il già Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, il già Governatore della Banca Centrale di Spagna Pablo Hernandez da Cos, il Governatore della Banca Centrale dei Paesi Bassi Klaas Knot, il Presidente della Bundesbank Joaquim Nagel oltre alla Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde.

Mario Centeno ha detto tra l'altro: "E’ un piacere essere qui con Voi e voglio ringraziare Andrea per questo invito e questa opportunità di parlare con voi che siete il futuro. Voi giovani dovrete essere più cittadini europei, dovrete investire su di voi, nei vostri studi, nella vostra formazione".

Ha sottolineato Andrea Ceccherini: “Siamo convinti che senza cultura i giovani non potranno avere la possibilità di cogliere le migliori opportunità. La strada maestra per costruire un futuro migliore passa da tre precise strade: educazione, educazione, educazione”. “Noi crediamo che l’ignoranza costa e l’ignoranza economico-finanziaria costa ancora di più e a chi si permette di dire che l'educazione costa, noi rispondiamo convintamente con le parole del mitico Presidente dell'Università di Harvard Darek Bok, "se pensi che l'educazione costa, allora prova l'ignoranza".