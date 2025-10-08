Il Gruppo editoriale Mauri Spagnol festeggia 20 anni

Il 13 ottobre 2025 il Gruppo editoriale Mauri Spagnol (GeMS) celebra il suo ventesimo anniversario. Nato a Milano nel 2005 dall'unione di due storiche famiglie editoriali, il gruppo si è affermato come uno dei principali protagonisti del panorama editoriale italiano, mantenendo l'indipendenza e puntando su qualità, innovazione e un catalogo che supera le 20 milioni di copie vendute ogni anno.

In due decenni, GeMS ha riunito sotto la sua guida 11 case editrici e 21 marchi tra i più noti e apprezzati in Italia. Il Gruppo comprende case editrici di lunga tradizione, accanto a sigle nate più di recente: Ape Junior, Astoria, Bollati Boringhieri, Chiarelettere, Corbaccio, Duomo Ediciones, Garzanti, Guanda, La Coccinella, Limina, Longanesi, Magazzini Salani, Newton Compton, Nord, Nord-Sud Edizioni, Ponte alle Grazie, Salani, Superpocket, TEA, Tre60, Vallardi. Il gruppo, controllato da Messaggerie Italiane, ha saputo coniugare la tradizione editoriale con la spinta verso il digitale, offrendo oggi oltre 15.000 ebook e 880 audiolibri.

Per celebrare l'importante traguardo, GeMS ha commissionato al Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre una ricerca sul valore rigenerativo della lettura. A simboleggiare questo doppio sguardo verso radici solide e apertura al futuro è stato scelto l'Arco della Pace di Milano. La ricerca "Il potere rigenerativo dei libri e della lettura", guidata dalla professoressa Michela Addis, presentata nell'ambito della quattordicesima edizione di BookCity Milano giovedì 13 novembre alle, ore 11.00 presso la Biblioteca Braidense (via Brera 28) in un incontro che vedrà la partecipazione di Stefano Mauri, presidente e amministratore Delegato di GeMS, Michela Addis, professoressa ordinaria di Management/Marketing e Direttrice del Centro di Studi su Mercati e Relazioni Industriali (Cesmer) presso l'Università degli Studi Roma Tre, Victor Diamandis, autore e booktoker, con la moderazione di Agnese Pini, direttrice responsabile delle testate QN - Il Resto del Carlino - La Nazione - Il Giorno.

Da sempre particolarmente presente sul piano internazionale, tra diritti di traduzione acquisiti e venduti, Gems dialoga con gli editori di più di 125 Paesi. Riconosciute per la loro abilità nello scouting e nel lancio di nuove voci nel panorama editoriale, le case editrici di GeMS hanno pubblicato e lanciato in Italia un gran numero di autori e autrici. Tra gli italiani: Stefania Auci, Donato Carrisi, Erin Doom, Francesco Filippi, Nicola Gardini, Alessia Gazzola, Francesca Giannone, Massimo Gramellini, Helena Janeczek, Felicia Kingsley, Valter Longo, Claudio Magris, Vito Mancuso, Gianluigi Nuzzi, Emanuele Trevi, Marcello Simoni, Matteo Strukul, Ilaria Tuti, Andrea Vitali. Tra gli stranieri: André Aciman, Margaret Atwood, Glenn Cooper, Clive Cussler, Ildefonso Falcones, Jonathan Safran Foer, Peter Handke, Gail Honeyman, Rupi Kaur, Toshikazu Kawaguchi, Marie Kondo, Michelle e Barack Obama, James Patterson, Clara Sánchez, Malala Yousafzai, senza dimenticare scrittori e scrittrici che hanno fatto la storia del Gruppo, come Roald Dahl, Jostein Gaarder, Claudio Magris, J.K. Rowling, Luis Sepúlveda, Patrick Süskind, Tiziano Terzani.

Forte è l’impegno delle case editrici del Gruppo nel valorizzare i grandi nomi in catalogo, contribuendo a rendere classici contemporanei autori come Truman Capote, Giorgio Caproni, Albert Einstein, Dario Fo, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Fosco Maraini, Mario Luzi, Paolo Pasolini e molti altri.

La holding – guidata da Stefano Mauri in qualità di presidente e amministratore delegato e da Marco Tarò in qualità di amministratore delegato – è controllata da Messaggerie Italiane per il 70,08%, dalla famiglia Spagnol per il 20,85%, da Elena Campominosi per il 5%, da Andrea Micheli per il 3,07% e da Gianluca Mazzitelli per l'1%. (di Paolo Martini)