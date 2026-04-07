Il Gruppo Rekeep entra in Spreentech Ventures e investe in innovazione tecnologica per l'edilizia

Il Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, annuncia l’ingresso in Spreentech Ventures, acceleratore e investitore green con focus sull’edilizia, con l’obiettivo di rafforzare l’impegno condiviso nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per l’edilizia.

Con sede a Rovereto (Trento) e attivo su tutto il territorio nazionale, Spreentech Ventures sostiene startup innovative early stage in ambiti chiave per l’evoluzione del settore delle costruzioni e per la società e l’economia di domani, come l’edilizia 4.0, il green building, la smart city, lo smart building, l’economia circolare, l’impatto Esg e la mobilità di nuova generazione. L’acceleratore accompagna le startup in percorsi strutturati di crescita, supportandole nella definizione e nella strutturazione del proprio modello di business, nella validazione di prototipi o Proof of Concept, nella gestione delle eventuali procedure di certificazione, nel lancio del prodotto e/o del servizio sul mercato e nelle attività di fundraising; promuove, inoltre, la cultura dell’innovazione nelle aree di interesse attraverso attività formative ed eventi. Nel 2025 Spreentech Ventures ha investito in tre startup per un valore di 303.000 euro, che si aggiungono alle sei già oggetto di investimento tra il 2023 e il 2024.

L’ingresso di Rekeep in Spreentech Ventures, con circa il 6% del capitale sociale, è volto a consolidare ulteriormente il percorso strategico del Gruppo nell’innovazione tecnologica, nella sostenibilità e nello sviluppo di nuovi modelli di business applicati alla gestione degli immobili e dei servizi. A seguito dell’operazione Stefano Donati, Consigliere Delegato Innovazione, esg, sviluppo nuovi mercati e servizi, è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione di Spreentech Ventures. L’investimento nell’acceleratore, in particolare, si inserisce in un più ampio piano strategico portato avanti da Rekeep, che punta a integrare in modo sinergico innovazione e sostenibilità come leve prioritarie di business, con la consapevolezza che la capacità di innovare e di anticipare i cambiamenti normativi e tecnologici è il vero vantaggio competitivo per gli operatori del settore.

In dettaglio, il Gruppo ha individuato una serie di direttrici di sviluppo quali la resilienza climatica, il risparmio energetico e lo sviluppo di tecnologie di smart building con l’obiettivo di ampliare e qualificare ulteriormente la propria offerta. Per abilitare l’innovazione, Rekeep ha adottato un modello aperto che, attraverso una community innovation interna, combina collaborazione con startup, attività di scouting tecnologico, workshop e sperimentazione diretta con i clienti, favorendo l’integrazione tra la struttura operation (ovvero la direzione aziendale che eroga i servizi) e quella tecnico-commerciale (la direzione aziendale che progetta i servizi). Un approccio che punta a rendere l’innovazione un processo strutturale e continuo, capace di generare soluzioni concrete e immediatamente applicabili nei servizi di facility management erogati dal Gruppo.

Stefano Donati, consigliere delegato Innovazione, esg, sviluppo nuovi mercati e servizi di Rekeep S.p.a., ha commentato: “L’innovazione tecnologica è oggi leva strategica per evolvere l’offerta nel facility management verso nuovi standard di efficienza e sostenibilità. L’adesione a Spreentech Ventures garantisce a Rekeep un osservatorio privilegiato sull’ecosistema delle startup del settore, permettendoci di promuovere soluzioni sostenibili e peculiari per il mercato. Tale approccio consente al Gruppo di sviluppare sinergie tra la tecnologia e le storiche competenze tecniche Rekeep, utili alla creazione di nuovi modelli di business”.

Luca Lucchese, direttore generale di Spreentech Ventures, ha aggiunto: “L’ingresso del Gruppo Rekeep in Spreentech Ventures è un’ottima notizia sotto molteplici punti di vista. Si tratta di una realtà all’avanguardia in uno dei settori per noi strategici, leader in Italia e attiva in tutta Europa, e che ha il polso della situazione industriale e tecnologica. Il Gruppo Rekeep darà un contributo inestimabile al percorso di crescita e di consolidamento nazionale di Spreentech Ventures: l’esperienza e la conoscenza del mercato del suo management sarà utilissima per le nostre startup. Desidero ringraziare, in particolar modo, Stefano Donati, nominato nuovo membro del cda di Spreentech Ventures, che subentra all’ingegner Andrea Bertuolo, a cui va la profonda gratitudine dell’acceleratore e di tutti i soci per il lavoro svolto”.