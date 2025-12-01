Immobiliare: cambiamenti demografici e innovazione al centro di Sinergie 2025

L'ottava edizione di Sinergie, tenutasi a Milano il 28 novembre, ha acceso i riflettori sull'impatto dei cambiamenti demografici e dell'innovazione nel paradigma immobiliare. Il format indipendente di Sinergie Edizioni, ecosistema editoriale e di consulenza dedicato al settore dei servizi e della mediazione immobiliare, ha riunito nel capoluogo lombardo professionisti del real estate, manager, imprenditori e attori dell'innovazione. Il tema scelto per l'edizione 2025 è "Visione", intesa come la capacità di anticipare i cambiamenti e leggere i segnali che stanno trasformando il mercato e la professione.