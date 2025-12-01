Immobiliare: Marcenaro Lyon (Imark), 'cliente cambiato, più internazionale e alla ricerca di nuove soluzioni'

"Dal panel è emersa l'importanza della creazione di ponti culturali sempre più rilevanti e flussi in e out anche a livello internazionale. In tale contesto, è cambiato il nostro nuovo cliente: internazionale, in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale, che oggi ha necessità di nuove soluzioni, che si affida al nuovo lifestyle che vuole vivere ed è cambiata anche la percezione che ha anche del nuovo essere umano, che deve essere sempre al centro". Sono le parole di Roberta Marcenaro Lyon, Ceo di Imark, illustrando quanto è emerso dal panel a cui ha preso parte, dal titolo 'Dall'Italia al mondo: costruire ponti che generano valore', dell'ottava edizione di Sinergie 2025, l'expo immobiliare che guarda avanti: tecnologia, servizi, persone per leggere il futuro del settore immobiliare, svoltasi a Milano.