circle x black
Cerca nel sito
 

Immobiliare: Marcenaro Lyon (Imark), 'cliente cambiato, più internazionale e alla ricerca di nuove soluzioni'

01 dicembre 2025 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Dal panel è emersa l'importanza della creazione di ponti culturali sempre più rilevanti e flussi in e out anche a livello internazionale. In tale contesto, è cambiato il nostro nuovo cliente: internazionale, in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale, che oggi ha necessità di nuove soluzioni, che si affida al nuovo lifestyle che vuole vivere ed è cambiata anche la percezione che ha anche del nuovo essere umano, che deve essere sempre al centro". Sono le parole di Roberta Marcenaro Lyon, Ceo di Imark, illustrando quanto è emerso dal panel a cui ha preso parte, dal titolo 'Dall'Italia al mondo: costruire ponti che generano valore', dell'ottava edizione di Sinergie 2025, l'expo immobiliare che guarda avanti: tecnologia, servizi, persone per leggere il futuro del settore immobiliare, svoltasi a Milano. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza